Champions League 22-23, Milan-Chelsea: le probabili formazioni

11-10-2022 08:23

Il Milan torna a San Siro dopo la parentesi vittoriosa in campionato contro la Juventus. L’obiettivo è quello di riscattare il pesante ko subito una settimana fa a Stamford Bridge. Quella con il Chelsea, in programma questa sera alle 21 e valevole per la quarta giornata del girone E di Champions League, sarà una gara importantissima per i rossoneri, al momento secondi a fianco proprio degli inglesi con i loro 4 punti.

Pioli un pò in emergenza: questa sera oltre a Maignan, Calabria, Saelemaekers, Kjaer, Ibrahimovic e Florenzi perde anche De Ketelaere ma ritrova Messias. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, ci sarà ancora spazio per Diaz sulla trequarti insieme a Krunic e Leao in appoggio all’unica punta Giroud.

Potter, dall’altra parte, sarà privo di Kanté e Fofana e si affiderà al 3-4-2-1. In difesa, a protezione del portiere Kepa, ci saranno Chalobah, Thiago Silva e Koulibaly. A centrocampo si propone per una maglia da titolare Loftus-Cheek, mentre Mount e Sterling sono invece in vantaggio su Ziyech e Havertz per agire alle spalle di Aubameyang in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. All. Potter