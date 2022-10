Champions League 22-23, Napoli-Rangers: le probabili formazioni

26-10-2022 08:21

Questa sera alle 21 al Maradona, il Napoli di mister Spalletti, già qualificato per gli ottavi, vuole conquistare i tre punti per blindare il primo posto e sperare in uno scontro, almeno sulla carta, più abbordabile, con una delle seconde degli altri gironi. Avversari dei partenopei saranno i Rangers di Glasgow, ultimi nel gruppo e sempre sconfitti in questa competizone con 16 gol passivo, peggiore difesa del torneo, e un solo all’attivo.

Gli azzurri confermano il 4-3-3 con Ostigard che potrebbe giocare in difesa al fianco di Kim al posto dell’infortunato Rrahmani. In mediana Anguissa non verrà rischiato, così si va verso la conferma di Ndombele con Lobotka e probabilmemente Elmas al posto di Zielinski. In avanti il trio Simeone, Raspadori e Politano.

Il tecnico Van Bronckhorst dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 difensivo pronto a diventare 4-5-1 se non addirittura 5-4-1. In attacco occhi tutti puntati su Colak, tredici gol in stagione, che dovrebbe essere preferito a Morelos.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

Rangers (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.