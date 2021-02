Champions League: A. Madrid-Chelsea, probabili formazioni

Si rialza il sipario sulla Champions League con l’andata degli ottavi di finale e altre due sfide in programma martedì 23 febbraio.

Una di queste si gioca in Romania, in campo neutro, all’Arena Nazionale di Bucarest per le restrizioni anti Covid-19 presenti in Spagna, con fischio d’inizio alle ore 21:00: ad affrontarsi ci sono l’Atletico Madrid e il Chelsea.

Il Cholo non recupera Carrasco e Vrsaljko; Gimenez altro assente importante e ancora forti dubbi per Hector Herrera e Correa favorito su un Joao Felix un po’ acciaccato. Simeone è già privo di Trippier, per cui dovrà adattare Marcos Llorente a destra e sperare in un gran partita di Renan Lodi a sinistra. Tuchel probabilmente dovrà fare a meno di Thiago Silva ma recupera Havertz e Abraham; possibile un 3-5-2 con Mason Mount in appoggio a Werner e Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI

ATLETICO MADRID: Oblak, Felipe, Savic, Hermoso, Llorente, Saul Niguez, Kondogbia, Koke, Lodi, Correa, Suarez. ALL. Simeone

CHELSEA: Mendy, Rudiger, Azpilicueta, Christensen, Alonso, James, Jorginho, Kovacic, Mount, Werner, Giroud. ALL. Tuchel

OMNISPORT | 23-02-2021 10:02