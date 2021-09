Champions League: Ajax e City a valanga, il Brugge ferma il Psg delle meraviglie

Non sono mancate reti e sorprese nella seconda serata della fase a gironi della Champions League. Nel Gruppo A infatti, mentre il City ha travolto 6-3 il Lipsia di un immenso Nkunku (autore di una tripletta), il Paris Saint-Germain del trio Messi-Mbappè-Neymar non è riuscito ad andare oltre l’1-1 sul campo del Brugge.

Rotonda, nel Gruppo C, la vittoria dell’Ajax sullo Sporting (annichilito con un netto 5-1) mentre al Dortmund son bastate due reti per avere la meglio in trasferta del Besiktas. La vera sorpresa di giornata però, detto dello 0-0 tra Porto e Atletico Madrid, viene da Tiraspol dove la matricola Sheriff supera 2-0 il ben più quotato Shakhtar Donetsk di De Zerbi.

Di seguito tutti i risultati del mercoledì di Champions.

Gruppo A

Manchester City-Lipsia 6-3

16′ Ake (M), 28′ aut. Mukiele (M), 42′, 51′ e 73′ Nkunku (L), 45+2′ rig. Mahrez (M), 56′ Grealish (M), 75′ Cancelo (M), 86′ Gabriel Jesus (M)

Club Brugge-Psg 1-1

15′ Herrera (P), 27′ Vanaken (C)

Gruppo B

Liverpool-Milan 3-2

9′ aut. Tomori (L), 42′ Rebic (M), 44′ Brahim Diaz (M), 49′ Salah (L), 69′ Henderson (L)

Atletico Madrid-Porto 0-0

Gruppo C

Besiktas-Borussia Dortmund 0-2

20′ Bellingham, 45+3′ Haaland

Sporting Lisbona-Ajax 1-5

2′, 9′, 51′ e 63′ Haller (A), 33′ Paulinho (S), 39′ Berghuis (A)

Gruppo D

Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk 2-0

16′ A. Traoré, 62′ Yansane

Inter-Real Madrid 0-1

90′ Rodrygo

OMNISPORT | 15-09-2021 23:23