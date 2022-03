Champions League, al City basta lo 0-0 per i quarti: Sporting fuori

09-03-2022 23:20

Il Manchester City accede in carrozza ai quarti di finale di Champions League. Gli Sky Blues avevano vinto 5-0 in contro lo Sporting Lisbona, e all’Etihad basta uno 0-0 per superare i turno, con Pep Guardiola che opera un piccolo turnover che però non cambia la sostanza della propria squadra e l’esito della doppia sfida.

Nel primo tempo gioca praticamente solo il City, ma le occasioni non sono numerose. Annullato un gol al brasiliano Gabriel Jesus a 47° per fuorigioco, Edwards si divora un gol passandola a Ederson e nel finale Carson salva un gol già fatto sulla conclusione a due passi di Paulinho.

