Arbitri in arresto prima della gara di Champions League: lo strano furto del cartello stradale

Clamoroso quanto accaduto ai due fischietti polacchi di Dinamo Kiev-Rangers. Grande imbarazzo da parte di UEFA e Federazione con provvedimenti severi in arrivo.

Dinamo Kiev e Rangers si giocano la qualificazione alla Champions League, ma quando scenderanno in campo, tra pochi minuti, non avranno gli arbitri designati originariamente per dirigere l’incontro. Già, perché i due fischietti – i polacchi Bartosz Frankowski e Tomasz Musial – hanno ben pensato di andarsi a ubriacare la sera prima della partita pensando bene anche di farsi arrestare per il furto di un cartello stradale. Un fatto decisamente insolito, per non dire surreale, che è stato raccontato dal tv polacca TVP Sport.

Il surreale furto di un cartello stradale

Insomma, la mancata partecipazione all’evento della massima competizione continentale è il meno nella vicenda. I due arbitri, Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, infatti, sono stati fermati dalla Polizia di Lublino alle 01:43 della notte tra il 5 e il 6 agosto mentre tentavano, insieme a un’altra persona, di rubare un cartello stradale dirigendosi poi verso un centro commerciale della città per cercare di nascondersi. Superfluo rimarcare come nel sangue dei due fischietti siano stati riscontrati livelli di alcol decisamente elevati.

L’imbarazzo di UEFA e Federazione polacca

Dalle manette i due direttori di gara sono finiti direttamente in un centro di recupero. L’accusa è quella di di furto ai danni delle infrastrutture stradali. Una volta diffusi i nominativi e scoperta la reale identità degli uomini in questione, inevitabilmente si è generato l’imbarazzo della UEFA, oltre che quella della Federazione polacca. Il primo provvedimento, scontato, è stato quello di rimuoverli dall’incarico, ma non è l’unica conseguenza alla quale i due fischietti andranno incontro.

Il comunicato della Federazione e l’apertura di un’inchiesta

La prima a esporsi è stata proprio la Federazione polacca, che ha diramato un comunicato per fare chiarezza sull’accaduto: “Il Collegio degli arbitri della Federcalcio polacca condurrà un’analisi dettagliata della situazione in relazione alle segnalazioni di comportamento inappropriato di due arbitri dell’Ekstraklasa che avrebbero dovuto lavorare durante la partita di qualificazione alla Champions League tra Dynamo Kiev e Rangers FC. Se quanto sopra è confermato, il Collegio dei giudici chiederà al segretario generale della Federazione di risolvere i contratti con i giudici. Il caso verrà deferito anche alla commissione disciplinare della Federcalcio polacca, che potrà decidere di imporre ulteriori conseguenze disciplinari“.