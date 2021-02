Champions League, Atalanta-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Sono finalmente state diramate le scelte degli allenatori per la sfida di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, valida per l’andata degli Ottavi di Finale e che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Il Gasp si affida alla coppia Muriel Zapata in avanti con Pessina trequartista. Il. Real Madrid, con ben 9 assenza di peso, si affida a Lucas Vazquez come terzino destro e lancia Asensio, Isco e Vinicius Jr. come attaccanti.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius Junior. All. Zidane

OMNISPORT | 24-02-2021 20:01