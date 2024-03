Champions League, Atletico Madrid-Inter: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

A San Siro la gara valida per l'andata degli ottavi di finale: tutte le informazioni per seguire live il match tra gli uomini di Inzaghi e Simeone

13-03-2024 10:42

Una macchina perfetta in grado di dominare in campionato, ma di essere temuta anche in Europa: l’Inter firmata da Simone Inzaghi deve concentrarsi sul suo cammino in Champions League per centrare un obiettivo sportivo, che conserva significati ulteriori.

E contro l’Atletico Madrid si può decidere l’accesso ai quarti. I nerazzurri si presenteranno forti del risultato della gara di andata, disputata a San Siro lo scorso 20 febbraio e che ha visto imporsi l’Inter 1-0, gol firmato da Arnautovic.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta streaming ed esclusiva da Prime Video. La sfida sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco (Xbox e PlayStation) o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Atletico Madrid-Inter potrà essere inoltre seguita anche in tempo reale attraverso la diretta testuale su curata dalla redazione di Virgilio Sport.

Riepilogando:

Partita: Atletico Madrid-Inter

Data: 13 marzo 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Prime Video

Streaming: Prime Video

SEGUI L’INTER IN DIRETTA LIVE, CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Diego Simeone ha recuperato, in vista della sfida, Griezmann, che riprende il proprio posto in attacco al fianco dell’indispensabile Alvaro Morata. Per il resto formazione quasi del tutto confermato, con Savic al centro della difesa, Llorente a centrocampo e l’ex Udinese Molina largo a destra.

Inzaghi dovrebbe aver optato per un’Inter più vicina a quella dei titolarissimi. In difesa pronto De Vrij dal 1’ tra Pavard e Bastoni, mentre sulla destra è aperto il ballottaggio Darmian-Dumfries. Chiavi del centrocampo affidate a Calhanoglu, mentre in attacco Lautaro Martinez sarà al fianco di Thuram. Indisponibili sia Arnautovic che Carlos Augusto, come già annunciato qualche giorno fa. Frattesi in panchina.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Marcos Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone;

(5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Marcos Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone; INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

SEGUI L’INTER IN DIRETTA LIVE, CLICCA QUI

L’arbitro

Szymon Marciniak, arbitro dell’ultima finale di Champions League tra Manchester City e Inter, è chiamato a dirigere la gara che vedrà i nerazzurri impegnati al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Si tratta di un incrocio ormai consueto, quello dei nerazzurri con il 43enne direttore di gara di Plock.

I precedenti dell’Inter con il direttore di gara sono infatti ben otto, a partire dalla gara di Europa League persa in casa contro il Wolfsburg del marzo 2015: il bilancio complessivo è di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

SEGUI L’INTER IN DIRETTA LIVE, CLICCA QUI