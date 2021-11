Champions League: Barcellona di misura, Bayern travolgente

03-11-2021 00:04

Oltre a quelle riscontrate nelle gare delle italiane, non sono mancate reti e scintille anche nelle altre gare del quarto turno di Champions League.

Guidato da uno stratosferico Lewandowski (tripletta con un rigore sbagliato), il Bayern Monaco ha travolto 5-2 il Benfica nel Gruppo E agguantando con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi.

Nello stesso girone al Barcellona è bastato un gol di Ansu Fati per avere la meglio sulla Dinamo Kiev, mentre nel Gruppo G ne sono serviti due a Lille e Wolfsburg per superare rispettivamente Siviglia e Salisburgo, entrambe k.o. per 2-1.

Nei raggruppamenti delle italiane invece da segnalare l’1-0 (a segno Ziyech) del Chelsea sul Malmö e il 2-0 del Villarreal sullo Young Boys, punteggi questi che hanno consentito ad ambedue le compagini di salire al secondo posto nei propri gironi.

Di seguito tutti i risultati del martedì di Champions League

Gruppo F

Villarreal-Young Boys 2-0

36′ Capoue, 89′ Danjuma

Atalanta-Man United 2-2

12′ Ilicic (A), 45’+1 e 90’+1 Cristiano Ronaldo (M), 56′ Zapata (A)

Gruppo G

Siviglia-Lille 1-2

15′ Ocampos (S), 43′ David rig. (L), 51′ Ikoné (L)

Wolfsburg-Salisburgo 2-1

3′ Baku (W), 30′ Wöber (S), 60′ Nmecha (W)

Gruppo E

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1

70′ Ansu Fati

Bayern Monaco-Benfica 5-2

26′, 61′ e 84′ Lewandowski (BM), 32′ Gnabry (BM), 38′ Morato (BE) , 49′ Sané (BM), 49′ Nunez

Gruppo H

Juventus-Zenit 4-2

11′ e 58′ rig. Dybala (J), 26′ Bonucci aut. (Z), 74′ Chiesa (J), 82′ Morata (J), 90’+2 Azmoun (Z)

Malmö-Chelsea 0-1

56′ Ziyech

OMNISPORT