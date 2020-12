Champions League: Barcellona-Juventus, probabili formazioni

La partita tra Barcellona e Juventus al Camp Nou chiude la fase a gironi di blaugrana e bianconeri, già qualificati agli ottavi: in palio c’è il primo posto nel raggruppamento. La Juve per conquistare il primato deve battere i catalani con almeno tre reti di scarto, o anche due a patto che il match non termini 2-0.

Per Pirlo probabile 4-4-2 con Buffon di ritorno in porta, coppia di centrale Bonucci-Danilo (De Ligt potrebbe riposare), sulle fasce Cuadrado con Alex Sandro. In attacco l’accoppiata Morata-Ronaldo, in mediana Arthur e Rabiot al centro, sugli esterni Chiesa e Ramsey.

4-2-3-1 per il Barcellona: c’è Messi sulla linea di trequartisti con Griezmann e Pedri, in attacco punta centrale Braithwaite. L’ex di turno Pjanic titolare a centrocampo con De Jong.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; Braithwaite.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

OMNISPORT | 08-12-2020 07:48