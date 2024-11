Bologna-Monaco, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Quarta giornata di League Phase: i felsinei vanno a caccia della prima vittoria nella massima competizione europea. Le possibili scelte di Italiano e Hutter.

Quarto turno della fase a girone unico di Champions League 2024/25, dove il Bologna ospita il Monaco al Dall’Ara. Per i felsinei, il match contro i monegaschi rappresenta un crocevia fondamentale: i rossoblù, ancora a secco di vittorie nella massima competizione europea, devono necessariamente fare risultato pieno per tenere vive le speranze di qualificazione. Il bottino fin qui raccolto è troppo magro, con un solo punto conquistato all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk, seguito dai due ko contro Liverpool e Aston Villa.

Champions: Bologna-Monaco, quando si gioca

Il Bologna è chiamato a una prova di carattere davanti al proprio pubblico del Dall’Ara, teatro della sfida di Champions League contro il Monaco alle 21. I rossoblù si presentano all’appuntamento europeo galvanizzati dal doppio acuto in Serie A: prima il blitz in terra sarda contro il Cagliari, poi il successo interno ai danni del Lecce.

Ruolino di marcia diametralmente opposto per i monegaschi, che in Champions hanno messo il turbo. I numeri parlano chiaro: sette punti, frutto della vittoria di prestigio all’esordio contro il Barcellona, del pari sul campo della Dinamo Zagabria e della manita rifilata alla Stella Rossa nell’ultimo turno. Momento di flessione invece in Ligue 1, dove i francesi, terzi con 20 punti, sono incappati in due stop consecutivi: prima il ko nel derby della Costa Azzurra contro il Nizza, poi la battuta d’arresto contro l’Angers.

Partita: Bologna-Monaco

Dove: Stadio Renato Dall’Ara

Quando: martedì 5 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Bologna-Monaco in diretta TV

Il match tra Bologna e Monaco, in programma questa sera alle 21 al Dall’Ara, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Sky. Tifosi e appassionati, previo abbonamento, potranno seguire la sfida di Champions League sul canale 254 di Sky Sport, ma anche su Sky Sport 4K (canale 213).

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Champions, Bologna-Monaco dove vederla in streaming

La sfida del Dall’Ara tra Bologna e Monaco, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions 2024/25, sarà disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc. In alternativa, la gara sarà visibile anche sulla piattaforma NOW.

Le probabili formazioni

Obiettivo vittoria per il Bologna nella sfida contro il Monaco. Vincenzo Italiano, alle prese con la gestione delle energie, medita di affidarsi all’ossatura della squadra che ha inanellato i successi contro Cagliari e Lecce. Nel 4-2-3-1, tra i pali Skorupski, mentre in difesa torna Posch che completerà il pacchetto arretrato con Beukema, Lucumì e Miranda. In mediana ci sarà Urbanski, chiamato a sostituire Moro, insieme a Freuler. Sulla trequarti, possibile partenza dal primo minuto di Holm al posto di Orsolini, mentre Odgaard va verso la conferma. Ndoye completerà il reparto. In avanti, il tecnico sembra orientato a puntare su Dallinga come terminale offensivo.

Possibile ritorno al 4-2-3-1 per il Monaco, con Embolo in avanti nel ballottaggio con Ilenikhena. Indisponibili l’ex Juventus Zakaria e Balogun. Alla lista degli acciaccati si aggiunge anche Salisu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Urbanski, Freuler; Holm, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Golovin; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Bologna e Monaco sarà l’arbitro Aliyar Aghayev, coadiuvato dagli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Quarto uomo Elchin Masiyev. Al VAR Pacal Müller insieme a Christian Dingert.