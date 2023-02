Champions League: Borussia Dortmund-Chelsea, le probabili formazioni

Nella sfida valevole per l'andata degli ottavi di finali, Blues per dare un senso a una stagione anonima in patria nonostante le cifre folli investite in sede di calciomercato

15-02-2023 09:09

La Champions League per dare un senso a una stagione di centro classifica in Inghilterra nonostante il record di milioni investiti sul mercato. Cifre astronomiche (tra le quali, i 127 milioni pagati al Benfica per avere Enzo Fernandez) che non hanno risparmiato alla squadra di Graham Potter quelle magre figure di cui i Blues sono stati protagonisti fin qui in patria. Diverso il discorso in Coppa Campioni, in cui i Blues hanno comandato nel gruppo del Milan, classificandosi al primo posto dopo il ko choc di Zagabria, costato la panchina a Thomas Tuchel. Tanta attesa, allora, per Borussia Dortmund-Chelsea, in programma questa sera – mercoledì 15 gennaio – alle 21 al Signal Iduna Park, già Westfalenstadion. In casa giallonera, invece, Marco Rose (terzo in Bundesliga a -3 dal Bayern Monaco capolista) dovrebbe disporsi secondo i dettami tattici di un 4-1-4-1 col ritrovato Sébastien Haller punta centrale. Ecco le probabili formazioni della partita che sarà arbitrata dallo spagnolo Jesús Gil Manzano:

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt, Reus, Bellingham, Adeyemi; Haller. All.: Rose.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Enzo Fernandez; Mount, Joao Felix, Mudryk; Havertz. All.: Potter.