Champions League, Chelsea-Porto: i numeri sono tutti per i Blues

Stasera allo stadio Pizjuan di Siviglia il Chelsea, forte del successo per 2-0 ottenuto all’andata sei giorni fa nello stesso stadio, affronta il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League con la qualificazione molto vicina.

Ci sono infatti solo quattro precedenti di passaggi del turno di squadre che hanno perso l’andata di una partita di Champions League senza segnare in casa: Ajax nel 1995-1996 contro il Panathinaikos, Inter nel 2010-2011 contro il Bayern Monaco, Manchester United nel 2018-2019 contro il PSG e Tottenham sempre nel 2018-2019 contro l’Ajax.

Il Chelsea ha vinto la gara d’andata di un incontro a eliminazione diretta di Champions League per l’11a volta, passando il turno in 8 delle precedenti 10 occasioni e fallendo solo contro il Barcellona nel 1999-2000 e il Liverpool nel 2006-2007.

Inoltre i Blues sono imbattuti in questa Champions League (7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite) e potrebbero diventare la prima squadra inglese a restarlo nelle prime 10 partite in una singola edizione della competizione dal Liverpool del 2017-2018, che arrivò a 11.

I londinesi infine hanno tenuto la porta inviolata sette volte in nove partite di questa Champions, record al pari del Manchester City; l’ultima squadra a registrarne di più in una singola edizione della competizione è stata la Juventus nel 2016-2017 con 9. I Blues potrebbero registrare quattro clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da una serie di sei terminata nel marzo 2008.

Il Porto invece, dopo aver battuto 5-0 il Leicester City nella fase a gironi di questa competizione nel dicembre 2016, non ha trovato il successo nelle successive 7 gare contro squadre inglesi in Champions League (2 pareggi e 5 sconfitte), segnando solo 2 gol e subendone ben 16.

I lusitani hanno vinto solo una delle 20 sfide a eliminazione diretta di Champions League da squadra ospite, contro il Deportivo La Coruña nella semifinale del 2003/04: delle altre 19 ne hanno pareggiate 6 e perse 13.

