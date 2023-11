Champions League: dall’anno prossimo 5 italiane grazie al Ranking Uefa? La situazione

La rivoluzione del format della nuova Champions League e le nuove regole in base al Ranking Uefa aggiornato, le italiane attendono il quinto slot

Nell’attesa della tanto attesa Super-Champions, che prenderà il via a settembre 2024 come risposta alla Superlega, l’Italia si trova in una posizione promettente come Ranking Uefa per poter qualificare ben cinque squadre nella prossima edizione. Secondo la classifica attuale, Inter, Juventus, Milan, Napoli e Atalanta sarebbero le rappresentanti italiane in questa competizione europea prossima ad essere rivoluzionata. Le novità e la rivoluzione del format della nuova Champions League.

Il nuovo regolamento della Super-Champions

Con 36 finaliste, di cui 29 già inserite direttamente nella fase a gironi, l’Italia spera di portare avanti più squadre possibile. La nuova formula tiene conto dei risultati stagionali, considerando le prestazioni da luglio ’23 al 1° giugno ’24. Questo aggiornamento rivoluzionario promette di rendere la Champions League più avvincente, con le squadre italiane pronte a fare la loro parte.

Il nuovo regolamento della Superchampions porta con sé una novità interessante: le vincitrici dei principali campionati non saranno più inserite nella prima fascia. Questo privilegio sarà riservato solo alla squadra vincitrice dell’edizione precedente e alle prime otto squadre del ranking. L’Inter è attualmente ben posizionata al sesto posto dopo la recente vittoria contro il Salisburgo.

La rivoluzione del format della Champions League

La rivoluzione nel format della Champions League è evidente: il nuovo torneo a 36 squadre presenta sfide più avvincenti e meno scontate nella fase a gironi, mantenendo comunque l’aspetto economico cruciale per i club. La competizione si giocherà fino all’ottava e ultima giornata, con molte squadre che rischiano di restare fuori o di doversi giocare la qualificazione nei playoff.

Le insidie del Ranking Uefa

Il ranking attuale è ancora in evoluzione, con Turchia, Belgio e Spagna che minacciano la Germania e l’Italia per i primi due posti. Lo slot del quinto posto al momento premia l’Italia, ma fino a maggio la lotta sarà accesa, con Inghilterra e Spagna come possibili avversarie.

La classifica aggiornata al 9 novembre 2023 del Ranking Uefa per nazioni e squadre:

GERMANIA 10.071 punti ITALIA 9.142 TURCHIA 8.750 SPAGNA 8.687 BELGIO 8.600 INGHILTERRA 8.125 REP.CECA 7.250 FRANCIA 6.916 GRECIA 6.400 OLANDA 6.100

