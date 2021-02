Champions League femminile, ottavi: la Fiorentina sfiderà il Manchester City

Sarà il Manchester City l’avversaria della Fiorentina femminile negli ottavi di Women’s Champions League 2020/2021. Tra le più insidiose compagini del torneo, la formazione inglese sta crescendo di anno in anno, decisa a fare la voce grossa in Europa.

Dal 2016, anno in cui ha vinto il suo unico campionato inglese, il Manchester City ha perso ripetutamente il titolo arrivando seconda dietro al Chelsea per tre volte e all’Arsenal in una sola occasione. Solo secondi posti per le Citizens da quattro stagioni.

Dopo quindici turni, anche in questo campionato di Premier League femminile, il Manchester City deve inseguire il Chelsea capolista a -5, ma con una gara ancora da disputare. Per la Fiorentina un ostacolo importante, ma non impossibile da superare.

La Viola punta infatti all’accesso ai quarti di Champions per la prima volta in carriera, decisa a cambiare la propria storia in virtù dell’ascesa nel calcio femminile italiano che l’hanno portata ad essere una delle squadre maggiormente considerata, dietro la Juventus.

La Juventus è stata però eliminata dalla Champions nei sedicesimi, contro il Lione: ancora una volta la formazione francese sarà la grande favorita, in virtù dei sette titoli conquistati, cinque dei quali consecutivi: l’ultimo lo scorso anno, contro il Wolfsburg.

Se il Wolfsburg se la vedrà con le norvegesi dell’LSK, il Lione, ancora una volta avanti a tutte, affronterà i danesi del Brondby. Per la Fiorentina la Champions sarà anche un’occasione di riscatto, visto che in quest’annata di Serie A femminile le cose non stanno andando benissimo: è a 23 punti, a metà classifica.

