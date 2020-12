Champions League, Freuler: "E’ un grande traguardo"

Dopo la grande vittoria dell’Atalanta contro l’Ajax, che ha permesso ai bergamaschi di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“E’ un grande traguardo per noi, abbiamo giocato un’ottima partita difensivamente, poi è arrivato anche il gol.

Si sono dette tante cose, ho sentito tante voci, ma dobbiamo risolvere da soli i nostri problemi di spogliatoio. Penso che ne siamo usciti più forti e stasera lo abbiamo dimostrato.

Dobbiamo vincere anche in casa, ultimamente ci stiamo riuscendo di più in trasferta. Succede questo perchè il nostro campo fa un po’ schifo (scherza ndr), lo dico sempre al nostro direttore”.

OMNISPORT | 09-12-2020 22:10