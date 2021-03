Champions League: gli arbitri per PSG-Barca e Liverpool-Lipsia

Sono stati designati gli arbitri per le gare di Champions League di mercoledi sera: sarà l’inglese Anthony Taylor l’arbitro designato per la sfida fra PSG e Barcellona, in programma alle 21.00 al Parco dei Principi. Gary Beswick e Adam Nunn gli assistenti, David Coote il quarto uomo. Al VAR Stuart Attwell, assistente VAR Paul Tierney

Arbitro: Anthony Taylor ENG

Assistenti: Gary Beswick ENG, Adam Nunn ENG

Quarto arbitro: David Coote ENG

VAR: Stuart Attwell ENG

Assistente VAR: Paul Tierney ENG

La sfida fra Liverpool e Lipsia invece è stata affidata al francese Clement Turpis, che sarà assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo Frank Schneider. Al VAR Jérôme Brisard, assistente VAR Delajod Willy

Arbitro: Clément Turpin FRA

Assistenti: Nicolas Danos FRA, Cyril Gringore FRA

Quarto arbitro: Frank Schneider FRA

VAR: Jérôme Brisard FRA

Assistente VAR: Delajod Willy FRA

OMNISPORT | 08-03-2021 14:44