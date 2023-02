Champions League: Il Benfica vede i quarti, sorride anche il Dortmund

L’andata degli ottavi di Champions League consegna alla squadra portoghese un importante successo per 2-0 in casa del Bruges, mentre i tedeschi sgambettano 1-0 il Chelsea.

È una serata europea importante in questa fase di ottavi di finale dove sono due le partite che vanno in scena.

Da un lato c’è Bruges – Benfica. Finisce 2-0 in favore dei portoghesi. Succede tutto nel secondo tempo. Al 51’ la sblocca Joao Mario dal dischetto, sfruttando al meglio un rigore concesso su Gonçalo Ramos per fallo di Henry. Nel finale, invece, arriva l’errore di Meijer che permette a Neres all’88’ di chiudere il discorso. Con questo successo netto la squadra di Schmidt mette in cassaforte l’accesso ai quarti di finale. Sul fronte opposto è amaro l’esordio dell’allenatore belga Scott Parker che senza una punta di riferimento paga dazio. Nota di merito, invece, per Davide Massa ed i suoi assistenti autori di una prova senza errori.

L’altra gara è Borussia Dortmund – Chelsea. Vincono i tedeschi 1-0 grazie al gol di Adeyemi al 63’. L’attaccante si fa tutto il campo, beffa Enzo Fernandez e poi castiga Kepa in uscita.

Nel primo tempo l’approccio dei gialloneri è semplicemente perfetto. Il ritmo è altissimo e più volte si presentano dalle parti di Kepa. Le occasioni migliori, però, sono sul piede di Joao Felix che prima è impreciso, poi sbatte sulla traversa.

Nella ripresa i blues invertono la rotta ma prendono gol nel momento migliore: da un corner a favore Guerreiro lancia il contropiede di Adeyemi che si beve Enzo Fernandez e poi realizza. Il Chelsea ci crede ancora e crea palle pericolose, la più nitida sul destro di Koulibaly a cui resta l’urlo strozzato in gola per colpa di Emre Can che salva tutto sulla linea. La qualificazione si deciderà a Londra.