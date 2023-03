Champions League, il Chelsea ribalta il Borussia Dortmund: le pagelle

I Blues di Potter riescono a riscattare il ko dell'andata e vincono 2-0 a Stamford Bridge grazie ai gol di Sterling e Havertz su rigore. Vanno così ai quarti di finale.

07-03-2023 23:59

Ci voleva una partita così per risollevare le sorti di questa sfida e dare un senso a questa finora sfortunata stagione. Il Chelsea ce l’ha fatta. È riuscito a battere per 2-0 a Stamford Bridge il Borussia Dortmund nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League e si è riscattato dopo il ko dell’andata per 1-0. Primo grande traguardo per Graham Potter, capace così di portare i Blues ai quarti.

Chelsea-Borussia Dortmund, decidono Sterling e Havertz

Una partita pazza quella di Londra fra le due formazioni con il Chelsea soltanto decimo in Premier League che ha iniziato forte. Borussia Dortmund in difficoltà già al 5′ con Brandt subito fuori per infortunio. I Blues hanno trovato un palo con Havertz a cui poi viene annullato un gol al 39′ per fuorigioco di partenza di Sterling. Proprio quest’ultimo è riuscito a sbloccarla al 43′: mancata di sinistro, ha segnato di destro.

Nella ripresa la gara Wolf ha subito commesso fallo di mano in area, quindi rigore per i Blues. Serata strana per Havertz che prima ha tirato sul palo, ma poi il rigore è stato fatto ripetere e al 53′ l’ha messa dentro all’angolino. Al 76′ nuovo gol annullato al Chelsea con Gallagher, sempre per fuorigioco di partenza di Sterling. Nulla da fare per il Dortmund, dopo sei minuti di recupero è finita 2-0 per i Blues.

Chelsea-Borussia Dortmund, Potter batte Terzic

Una stagione complicata per il Chelsea con tanto di cambio in panchina a stagione in corso. Per Potter, sostituto di Thomas Tuchel, poche gioie però proprio fino a questa serata di Stamford Bridge, gara iniziata dieci minuti dopo, con la rimonta sul Borussia e la qualificazione ai quarti di Champions League.

Serata difficile per il Dortmund, arrivato in ritardo allo stadio per traffico, che esce così agli ottavi dopo le alte speranze per il risultato dell’andata. La formazione di Edin Terzic può concentrarsi ora sulla Bundesliga, dove ha gli stessi punti del Bayern Monaco e proverà a vincere il titolo dopo dieci anni di dominio bavarese.

Chelsea-Borussia Dortmund, promossi e bocciati

Havertz 7.5: grande protagonista del match, tante azioni, qualche errore però segna il gol qualificazione

Sterling 7: due volte in fuorigioco, sbaglia di sinistro ma poi di destro dà il via alla rimonta Blues

Koulibaly 6.5: inizia a prendere bene in mano le redini della retroguardia del Chelsea

Bellingham 6: uno dei pochi che si salva nel Borussia, ha anche qualche chance

Enzo Fernandez 6: gara nervosa per lui a centrocampo, con tanto di ammonizione

Emre Can 5.5: ci prova lì in mezzo al campo, però non è una grande serata per il Dortmund

Haller 5: non ha tante occasioni da rete e paga la gara complicata della sua squadra

Wolf 4.5: appena ricomincia la partita fa un errore alla fine decisivo per il risultato della doppia sfida

Chelsea-Borussia Dortmund, il tabellino

Chelsea-Borussia Dortmund 2-0 (totale 2-1)

Marcatori: 43′ Sterling (C), 53′ Havertz rigore (C).

Chelsea (3-4-3): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic (83′ Pulisic), Enzo Fernandez (87′ Zakaria), Chilwell; Sterling (83′ Loftus-Cheek), Havertz, Joao Felix (67′ Gallagher). A disposizione: Bettinelli, Bergstrom, Chalobah, Mudryk, Ziyech, Chukwuemeka, Hall. Allenatore: Potter.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt (5′ Reyna), Bellingham, Salih Ozcan (64′ Bynoe-Gittens), Reus; Haller (77′ Malen). A disposizione: Kobel, Unbehaun, Dahoud, Hummels, Modeste, Passlack, Rothe, Coulibaly. Allenatore: Terzic.

Arbitro: Sig. Makkelie.

Ammoniti: Sule (B), Kepa (C), Enzo Fernandez (C), Chilwell (C), Wolf (B), Cucurella (C), Bellingham (B).