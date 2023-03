Antonio Conte prepara il ritorno in Italia e c’è chi lo vede già sulla panchina dell’Inter, ma la serie A sarebbe pronta ad accogliere anche Zinedine Zidane e Thomas Tuchel

07-03-2023 10:58

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La serie A forse fa fatica ad attrarre i giocatori più forti al mondo, questione d’ingaggi e di bilanci da tenere sotto controllo, ma la situazione potrebbe essere molto diversa per quanto riguarda invece gli allenatori. L’Italia continua ad attrarre tanti allenatori importanti che sanno che confrontarsi con il nostro calcio aggiunge qualcosa di significativo anche a curriculum già importanti.

Antonio Conte: voglia di Italia e il clamoroso ritorno all’Inter

L’Inter sta vivendo una stagione tra molti alti e bassi ma nonostante tutto Simone Inzaghi sta tenendo la squadra nerazzurra in corsa su tutti i fronti. Dopo aver vinto la Supercoppa, i nerazzurri sono infatti al secondo posto in classifica, in semifinale di Coppa Italia e con la possibilità concreta di arrivare ai quarti di finale di Champions League. Ma il nome di Antonio Conte continua ad alleggiare alla Pinetina. Il tecnico salentino, che ha riportato lo scudetto all’Inter, sarebbe pronto a tornare in Italia visto che al Tottenham le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

Zidane e Tuchel pronti all’esperienza in serie A

La lista degli allenatori che sarebbero interessati ad un’esperienza nel nostro campionato è piuttosto lunga. Nella prossima stagione le big italiane potrebbero lanciarsi in una mezza rivoluzione a cominciare dalla panchina e si sonda il mercato di chi è disponibile. In cima alla lista c’è Zinedine Zidane che ha visto sfumare la possibilità di allenare la Francia ed ha detto di no anche al Brasile. Sulle sue tracce c’è il PSG, pronto a scaricare Galtier, ma se si liberasse una panchina importante come quella della Juventus, Zizou potrebbe pensare di mettersi alla prova anche in serie A.

Discorso diverso invece quello che riguarda Thomas Tuchel: la storia dell’allenatore tedesco racconta di un’avventura agrodolce con il PSG e di una ancora più particolare con il Chelsea. Nonostante la vittoria della Champions League, infatti, il tecnico si trova a spasso. E dopo Germania, Francia e Inghilterra potrebbe continuare il suo percorso lavorativo nel nostro campionato.

Luis Enrique cerca il riscatto dopo l’avventura Roma

Non solo prime volte ma anche ritorni. Se Antonio Conte ha lasciato l’Italia da vincitore, è diverso l’approccio di Luis Enrique. La sua esperienza sulla panchina della Roma è stata deludente ma a distanza di oltre 10 anni le cose sono cambiate, con il tecnico che ha dimostrato di portare risultati importanti. Da tempo si parla di un possibile interesse del Milan per l’allenatore spagnolo, ma molto dipenderà da questo finale di stagione dei rossoneri che hanno da poco rinnovato il contratto di Stefano Pioli.