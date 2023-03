Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul Lecce per 2-0, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi parlando anche dello scudetto.

05-03-2023 20:40

L’Inter si riscatta dopo la sconfitta a Bologna grazie al 2-0 rifilato a San Siro al Lecce: in gol Mkhitaryan e Lautaro Martinez. I nerazzurri si riprendono così il secondo posto in classifica, superando la Lazio. Al termine del match, il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria sui pugliesi.

Inter, le parole di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è soddisfatto del match disputato dai suoi ragazzi: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Approccio giusto, non abbiamo mai abbassato l’intensità. La squadra voleva la vittoria e l’abbiamo meritata contro una squadra che ha dato fastidio a diversi club nelle ultime partite. Nel corso della partita può capitare qualche imprevisto ma la squadra ha tenuto bene le distanze e ha fatto una bella prestazione”.

Il rammarico di Inzaghi

Non mancano però i rimpianti e Inzaghi ammette: “Guardando il campionato si poteva fare sicuramente di più ma negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto cose straordinarie e siamo ancora in corsa nelle coppe, quindi stiamo facendo bene anche quest’anno. Scudetto mancante? Si lavora quotidianamente per quello. Bisogna migliorare sempre, analizzando quello che non è andato. Bisogna guardare a domani e domani è la gara di venerdì contro lo Spezia”.

Il pensiero di Inzaghi su tre giocatori

Infine, Inzaghi ha analizzato la prestazione di alcuni giocatori protagonisti di Inter-Lecce: “Lautaro leader totale? Ce ne sono tanti. Chiaramente Lautaro è qui da diversi anni e sta avendo un rendimento costante ma l’importante è che la squadra riesca a mantere sempre un livello alto. Gosens? Al di là delle ultime gare mi sta convincendo da un po’ di tempo, anche quando subentrava a Dimarco. Sono soddisfatto di lui, anche per la gara che ha fatto a Bologna. Dzeko ha fatto un’ottima gara, sempre al servizio dei compagni e disponibile. Abbiamo bisogno di tutti perché le prossime partite ci metteranno in difficoltà anche fisicamente”.