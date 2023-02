Il Borussia Dortmund ha battuto in casa il Chelsea per 1-0, vincendo l'andata degli ottavi di Champions League dopo una partita bellissima e combattuta.

15-02-2023 22:57

Bellissimo match quello dell’andata degli ottavi di Champions League tra Borussia Dortmund e Chelsea, vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Adeyemi.

Borussia Dortmund-Chelsea, Joao Felix sprecone

Primi 45′ molto vivaci e combattuti: il Dortmund gestisce meglio palla ma le chance più grandi capitano al Chelsea. Al 33′ Ziyech serve in area di rigore Joao Felix che da ottima posizione e tutto solo calcia clamorosamente alto. Al 38′ l’occasione pù grande del primo tempo: Havertz al limite dell’area protegge palla e poi serve Joao Felix, che con il controllo si crea il varco per entrare in area e poi supera il portiere, ma la palla sbatte sulla traversa. Doppia gigantesca opportunità sprecata dall’ex Atletico Madrid.

Borussia Dortmund-Chelsea, decide Adeyemi

Nel secondo tempo i ritmi non cambiano. Al 62′ un tiro di James al volo sembra beffare Kobel, che però con la punta delle dita mette in corner. Dall’angolo il Chelsea spaventa ancora i padroni di casa, ma la ripartenza è fatale per i blues: Adeyemi fa tutto da solo, brucia Fernandez e salta Kepa prima di insaccare in rete l’1-0. Al 78′ la più grande occasione per il Chelsea: Ziyech salta tutti, serve Koulibaly che a botta sicura colpisce Kobel ma è Emre Can a salvare sulla linea. L’ultimo sussulto è di Enzo Fernandez, che con un tiro a giro consente all’estremo difensore avversario di fare bella figura. Alla fine sorride il Dortmund: Chelsea battuto 1-0.

Borussia Dortmund-Chelsea, il tabellino

Reti: 63′ Adeyemi (B)

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Brandt, Bellingham, Ozkan, Adeyemi; Haller. Allenatore: Edin Terzic.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Mudryk, Joao Felix, Ziyech; Havertz. Allenatore: Graham Potter.

Borussia Dortmund-Chelsea, come ha arbitrato Manzano

L’arbitro si è distinto in questo match, soprattutto in occasione del gol del Dortmund: il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco del Chelsea, Manzano lascia proseguire e consente ai padroni di casa di passare in vantaggio in contropiede. Saggia scelta del fischietto spagnolo. Ottima la gestione di tutta la partita.

Dortmund-Chelsea, i migliori e i peggiori

Adeyami 7.5: gol con accelerazione da fenomeno, d’altronde ha battuto il record di velocità in Bundesliga di Haaland e Hakimi.

Bellingham 7: ha dimostrato ancora una volta perché tutte le big d’Europa lo vogliono.

Emre Can 7: dà una grande mano in difesa, provvidenziale il suo salvataggio sulla linea.

Kobel 6.5: si fa trovare pronto sempre, bravissimo nel finale con una bella parata su Enzo Fernandez.

Joao Felix 4,5: spreca due grandissime occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita.

Enzo Fernandez 5: si fa saltare da Adeyami in occasione del gol.

Ziyech 6.5: quando si accende lui il Chelsea cambia marcia.