Potter: "Il Chelsea ha tutte le carte per ribaltare il Borussia Dortmund"

Il tecnico dei Blues ha presentato la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro i tedeschi, vincitori 1-0 all'andata

06-03-2023 17:14

“Contro il Borussia Dortmund una grandissima partita, entusiasmante, una serata speciale a Stamford Bridge, non vediamo davvero l’ora di scendere in campo”. Così il tecnico del Chelsea Graham Potter in relazione alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. in quel di Fulham Road si riparte – alle 21 di domani, martedì 7 marzo – dall’1-0 a favore dei tedeschi maturato nella gara di andata firmato, al 63′, da Karim Adenyemi.

Potter ha proseguito: “Abbiamo pensieri positivi, possiamo ribaltare il risultato; vogliamo vincere contro un avversario davvero di prim’ordine. Personalmente penso solo a quanto importante sia per la società e per noi raggiungere i quarti di finale, daremo il massimo”.