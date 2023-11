Champions League, il Milan prepara il ritorno contro il Psg

Le immagini dell'allenamento di rifinitura a Milanello

06-11-2023 15:39

Le immagini dell’allenamento di rifinitura del Milan a Milanello in vista della sfida di domani sera a San Siro contro i francesi del Paris Saint-Germain, valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League. All’andata, al Parco dei Principi, i parigini si erano imposti per 3-0. I rossoneri di mister Stefano Pioli sono attualmente ultimi in classifica nel gruppo F.