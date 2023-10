Rifinitura a Milanello prima della partenza per la Germania

03-10-2023 18:41

Il Milan prepara la sfida di domani contro il Borussia Dortmund valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nelle immagini, la rifinitura degli uomini di mister Stefano Pioli a Milanello prima della partenza per la Germania. (npk) Fonte: us Milan