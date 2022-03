Champions League: il sorteggio dei quarti di finale

18-03-2022 12:28

Dopo l’eliminazione dell’Inter prima, e della Juventus per mano del Villarreal, nel match giocato mercoledì sera, nell’urna del sorteggio Champions di Nyon, non erano evidentemente presenti squadre italiane.

Come da regolamento, a partire dai quarti di finale non ci sono più teste di serie e sono ammesse anche partite tra due squadre della stessa federazione. Dal sorteggio viene stabilito anche il tabellone per le successive semifinali.

La prima squadra sorteggiata è il Chelsea di Tuchel che pesca il Real Madrid di Ancelotti in un remake della semifinale dello scorso anno. Il Manchester City invece trova l’Atletico Madrid: Guardiola contro Simeone, due modi di pensare il calcio completamente opposti. Il terzo accoppiamento invece prevede il Villareal contro il Bayern Monaco, infine il Benfica incontrerà il Liverpool.

Evitati quindi tutti i possibili derby nei quarti tra squadre spagnole e inglesi, che invece potranno esserci dopo il sorteggio delle semifinali. Potrà infatti giocarsi, Manchester City – Chelsea se passeranno il turno le due squadre inglesi contro Atletico Madrid e Real; derby spagnolo, anzi derby tutto madrileno se l’11 di Simeone dovesse eliminare il City di Guardiola e il Real, il Chelsea di Tuchel.

I quarti di finale

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atletico Madrid

Villarreal – Bayern Monaco

Benfica – Liverpool

Le semifinali

Man City/Atletico – Chelsea-Real

Benfica/Liverpool – Villareal-Bayern

OMNISPORT