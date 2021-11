Champions League, Juventus-Zenit: le probabili formazioni

02-11-2021 08:43

Archiviata l’ennesima delusione in campionato con la sconfitta a Verona contro l’Hellas, i bianconeri si rituffano in Champions League dove invece per adesso sono leader del Gruppo H grazie alle tre vittorie fin qui conquistate.

La Juventus può strappare oggi il pass per gli ottavi di finale con un turno d’anticipo nella gara contro lo Zenit San Pietroburgo. Sia in caso di vittoria che di pareggio, la Vecchia Signora passerà al turno successivo, anche se per il primo posto è legato anche all’impegno sulla carta non probante del Chelsea in Svezia col Malmo.

Allegri è pronto a lanciare ancora dal 1′ Chiesa, ieri al lavoro alla Continassa e recuperato. Dipenderà dalla sua posizione se sarà 4-4-2 o 4-3-3 ma dall’inizio giocheranno lui, Dybala e Morata.

Semak che a differenza della gara d’andata schiererà Azmoun dall’inizio. Dubbio tattico tra la difesa a 5 e quella a 4, giocherà ancora titolare il brasiliano Claudinho sulla trequarti mentre in attacco potrebbe rifiatare Dzyuba: è pronto Mostovoy.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Morata. All. Allegri

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Lovren, Rakitskiy, Chistyakov; Karavaev, Barrios, Wendel, Krugovoy; Claudinho, Mostovoy; Azmoun. All. Semak.

