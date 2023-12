Champions League, la Lazio si prepara per la sfida contro l'Atletico Madrid

Domani l'ultima sfida del girone utile per aggiudicarsi la vetta della classifica

12-12-2023 16:59

Si terrà domani l’ultimo match di Champions League del girone per gli uomini di mister Sarri. I biancocelesti sono chiamati ad affrontare al Wanda metropolitano di Madrid la squadra dell’ex campione d’Italia, Diego Pablo Simeone. I biancocelesti, forti della qualificazione agli ottavi già in tasca, scenderanno in campo per il primo posto che gli permetterà di affrontare squadre apparentemente più abbordabili per il proseguo in Europa. La Lazio questa mattina si è allenata con la mente a domani, pronti a scrivere una nuova pagina di storia della società.