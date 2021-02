Champions League: la sede di Atletico Madrid-Chelsea sarà Bucarest

La pandemia di coronavirus sta pesantemente ostacolando gli eventi sportivi. La Spagna ha infatti prolungato il blocco degli ingressi nel paese dalla Gran Bretagna e per questo motivo, l’ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea non potrà quindi disputarsi al Wanda Metropolitano, ma sarà giocata in campo neutro. La nuova sede prescelta dalla Uefa è Bucarest.

“La UEFA è in grado di confermare ufficialmente che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Chelsea FC si giocherà all’Arena Naţională di Bucarest. La data della partita (23 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarrà inviariato. La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine al Club Atlético de Madrid e al Chelsea FC per il loro sostegno e la stretta collaborazione, così come alla Federcalcio rumena per l’assistenza e per aver accettato di organizzare la partita”.

Questo il comunicato della UEFA, mentre quello di seguito è il comunicato con cui l’Atletico Madrid spiega le modalità di scelta. “L’Atlético Madrid ha cercato alternative nei giorni scorsi in diversi paesi, a causa delle restrizioni che interessano diversi territori e, infine, considerando tutte le condizioni di accesso al Paese, la disponibilità di strutture, la preparazione degli stadi e la situazione della pandemia, è stato concordato con la UEFA che la sede dell’andata sia la Nacional Arena de Bucarest, in Romania”.

OMNISPORT | 10-02-2021 11:52