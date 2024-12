Champions League, le partite di oggi: riflettori su Girona-Liverpool

La programmazione delle gare della sesta giornata della League Phase: di seguito gli orari, le date e la diretta tv, in campo le cinque squadre italiane.

Torna la Champions League e tornano le cinque italiane protagoniste in questa fase campionato. L’attesissima sesta giornata si apre oggi con Dinamo Zagabria-Celtic e Girona-Liverpool, con Inter e Atalanta pronte a sfidare rispettivamente Bayer Leverkusen e Real Madrid. Mercoledì 11 dicembre, invece, toccherà a Bologna, Milan e Juventus, impegnate con Benfica, Stella Rossa e Manchester City.

Champions League, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le partite della UEFA Champions League saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e Now. L’eccezione di giornata è rappresentata proprio dalla sfida tra Juventus e Manchester City, in programma mercoledì 11 dicembre a Torino. L’incontro dell’Allianz Stadium sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma che mette a disposizione il suo portale ufficiale e l’omonima applicazione, presente anche nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation e XBox.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now per quanto concerne il resto del programma. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è possibile accedervi tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi l’evento live. Gli highlights delle partite saranno fruibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio.

Quale partita di Champions in chiaro? In occasione della quinta giornata della fase campionato, Sky ha deciso di trasmettere Borussia Dortmund-Barcellona in diretta tv anche su TV8 e live in streaming gratis sul sito ufficiale TV8.it.

Le partite di oggi, martedì 10 dicembre

Oggi riflettori puntati sul Liverpool di Arne Slot, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate della League Phase di Champions League. Reds impegnati in terra spagnola contro il Girona, alle 18:45, in contemporanea con Dinamo Zagabria-Celtic.

Alle 21, spazio alle italiane, con l’Inter pronta a far visita al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con l’obiettivo di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale, e l’Atalanta chiamata ad ospitare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una vittoria contro i Blancos, per la Dea, significherebbe abbandonare definitivamente l’etichetta di “sorpresa”, anche in Europa.

Promette spettacolo Lipsia-Aston Villa, mentre Psg e Bayern Monaco sono costrette a vincere per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica generale: di fronte, Salisburgo e Shakhtar Donetsk, due avversari alla portata di francesi e bavaresi.

Dinamo Zagabria-Celtic Martedì 10 dicembre ore 18:45 Sky Girona-Liverpool Martedì 10 dicembre ore 18:45 Sky Atalanta-Real Madrid Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Brest-PSV Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Club Brugge-Sporting Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Leverkusen-Inter Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Lipsia-Aston Villa Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Salisburgo-Psg Martedì 10 dicembre ore 21 Sky Shakhtar-Bayern Monaco Martedì 10 dicembre ore 21 Sky

Le partite di domani, mercoledì 11 dicembre

Mercoledì europeo ricco di partite affascinanti, a partire da Borussia Dortmund-Barcellona, che verrà trasmessa anche in chiaro su TV8. Prima, però, riflettori puntati sull’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dovrebbe avere vita facile contro il modesto Slovan Bratislava. Sempre alle 18:45, Lille in cerca di conferme contro lo Sturm Graz.

Alle 21, oltre alla gara del Signal Iduna Park, vedremo all’opera Juventus, Milan e Bologna: i bianconeri sfidano il temibile Manchester City di Pep Guardiola, nonostante la recente crisi di risultati, mentre rossoneri ed emiliani se la vedranno con Stella Rossa e Benfica. Per i ragazzi di italiano, in trasferta a Lisbona, si tratta di una delle ultimissime possibilità per rientrare nelle prime 24 e credere alla qualificazione ai playoff.

Atletico Madrid-Slovan Bratislava Mercoledì 11 dicembre ore 18:45 Sky Lille-Sturm Graz Mercoledì 11 dicembre ore 18:45 Sky Arsenal-Monaco Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky Benfica-Bologna Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky Borussia Dortmund-Barcellona Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky (anche su TV8) Feyenoord-Sparta Praga Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky Juventus-Manchester City Mercoledì 11 dicembre ore 21 Amazon Prime Video Milan-Stella Rossa Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky Stoccarda-Young Boys Mercoledì 11 dicembre ore 21 Sky

