Champions League: Liverpool-Milan, probabili formazioni

Dopo sette anni di attesa (ultima partita 11 marzo 2014, persa contro l’Atletico Madrid), il Milan torna a giocare in Champions League. Esordio sul campo del Liverpool di Kloop.

Pioli non potrà contare su Ibrahimovic. In attacco ballottaggio tra Rebic e Giroud. Da valutare le condizioni di Tonali, non al meglio fisicamente. Pronto Bennacer. Prima di Maignan con la casacca del Milan in Champions League.

Liverpool-Milan (ore 21:00)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexandre-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Henderson, Fabinho, Salah, Firmino, Manè.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

OMNISPORT | 15-09-2021 08:35