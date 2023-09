Champions League, Luis Alberto: "Contro Atletico servirà cattiveria e personalità"

"Con la Juventus presi due goal da 'polli', neanche in quarta categoria"

19-09-2023 13:33

“La squadra di Simeone è difficile da affrontare. Lui è una legenda per il club spagnolo e la partita di domani la dobbiamo affrontare con cattiveria e personalità”. Così il centrocampista della SS Lazio, Luis Alberto, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Formello in vista della prima partita di Champions League della sua squadra contro l’Atletico Madrid. “Domani sarà bello giocare la Champions con lo stadio pieno perché l’ultima volta lo stadio era chiuso per il Covid. Cosa ci manca rispetto allo scorso anno? La cattiveria e il no prendere goal da ‘polli’ come quelli presi dalla Juventus che nemmeno una squadra da quarta o quinta categoria prende – ha continuato -. Immobile è tranquillo e sono sicuro che quando sarà pronto farà uno o più goal e le critiche finiranno”.