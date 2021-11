Champions League, Milan-Porto: le probabili formazioni

03-11-2021 08:43

San Siro, ore 18:45 di mercoledì 3 novembre: si alza il sipario sulla partita più delicata di inizio stagione per il Milan. E’ la quarta giornata di Champions League 2021-2022, e nel gruppo B la situazione dei rossoneri appare disperata. Tre partite e tre sconfitte: al Do Dragao, all’andata, il Milan è stato punito da Luis Diaz e ora qualificarsi agli ottavi sarà estremamente complicato, ma non ancora impossibile.

Scelte sostanzialmente fatte da Pioli per Milan Porto, anche perché la lista degli indisponibili resta lunga: se non altro si rivede Theo Hernandez che si prende la maglia di terzino sinistro, e dovrebbe essere titolare anche Brahim Diaz che tornerà ad occupare la posizione di trequartista centrale. In attacco possibile che a iniziare la partita sia ancora Ibrahimovic, perché queste sono le sue partite.

Sergio Conceiçao schiera i suoi con il consueto 4-4-2: in Porto Milan avremo Diogo Costa che quest’anno ha scalzato Marchesin come portiere titolare, poi la coppia centrale che sarà composta da Pepe e Mbemba mentre sulle corsie laterali i favoriti restano Manafá e Zaidu.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao

OMNISPORT