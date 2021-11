Dove vedere gratis in tv la diretta Milan - Porto di Champions League

03-11-2021 11:06

Dentro o fuori. Il Milan si gioca il tutto per tutto a San Siro contro il Porto. Una vittoria significherebbe mantenere accesa la speranza di continuare la corsa in Champions, o almeno in Europa League; una sconfitta potrebbe buttare i rossoneri fuori dall’Europa. La partita Milan – Porto sarà trasmessa in diretta alle 18.45 su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati o per i nuovi che decideranno di usufruire della prova gratuita di 30 giorni (qui i dettagli dell’offerta).

Le probabili formazioni

Il Milan ha ritrovato un Ibrahimovic in splendida forma dopo l’infortunio al ginocchio. Decisivo domenica contro la Roma, ha infatti segnato il gol del vantaggio rossonero. Ma, contro il Porto, l’attaccante svedese dovrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto a Giroud che in questa stagione ha già segnato 10 gol tra campionato e coppa. Torna titolare Brahim Diaz, recuperato dopo essere stato positivo al Covid. A centrocampo giocheranno Tonali e Bennacer, mentre Kessie sarà in panchina. Fuori Kjaer, sarà Romagnoli ad affiancare Tomori in difesa.

Il Milan dovrà fare attenzione alle incursioni di Luis Diaz (autore della rete della vittoria lusitana all’andata) e Taremi che complessivamente hanno già fatto 28 gol con il Porto da inizio stagione. In panchina Toni Martinez.

Milan (4-2-3-1) : Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli Porto (4-4-2): Diogo Costa; Zaidu, Mbemba, Pepe, Joao Mario; Grujic, Sergio Oliveira, Vitinha, Otavio; Luis Diaz, Taremi. All. Conceiçao

Chi passa il turno

A tre turni dal termine del girone di qualificazione, il Milan è ultimo in classifica, a zero punti. Una sconfitta significherebbe vedere gli ottavi di Champions sempre più lontani, con il Porto che allungherebbe a +7. In questo caso, i rossoneri avrebbero però due turni per giocarsi un posto in Europa League, ma dovrebbero fare attenzione a cosa succede in Inghilterra nello stadio dell’Anfield. Infatti una vittoria dell’Atletico Madrid contro il Liverpool metterebbe fine ad ogni speranza.

In caso di pareggio, il Milan andrebbe a pari punti contro il Porto, ma sarebbe dietro in classifica a causa della sconfitta per 1-0 dell’andata. Potrebbe rimanere aperta la sfida con l’Atletico Madrid e quindi la possibilità di giocarsi il posto in Europa League. In caso di sconfitta del Liverpool sarebbe matematicamente aperta anche la partita con gli inglesi, anche se le possibilità di superarli in classifica sarebbe veramente basissima. Il Milan deve comunque tenere conto delle tre sconfitte dell’andata che potrebbero risultare decisivi nel calcolo degl scontri diretti.

Una vittoria invece porterebbe il Milan a pari punti con il Porto e potenzialmente anche dell’Atletico Madrid. La partita sarebbe ancora aperta e il Milan potrebbe giocarsi il tutto per tutto nei due turni conclusivi contro gli spagnoli e il Liverpool.

Come vedere Milan – Porto gratis su Amazon Prime Video

La partita sarà alle 18.45 e verrà trasmessa in diretta streaming da Amazon Prime Video, con collegamento a partire dalle 18.00. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita è inclusa nel pacchetto di Amazon Prime Video, insieme alle più belle partite della Champions League e ad un pacchetto di film e serie tv che include anche molti titoli sportivi, come la recente fiction su Maradona.

Chi non fosse ancora abbonato ad Amazon Prime Video, può approfittare di un’offerta esclusiva che permette di usufruire di 30 giorni gratis, con possibilità di cancellarsi in ogni momento senza costi aggiuntivi. Abbonandosi oggi, sarebbe gratis anche il quinto turno del girone di qualificazione della Champions League, decisivo per la qualificazione agli ottavi.

Inizia ora la prova gratuita di Amazon Prime Video.

