Champions League, Milan-PSG: orario, formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Il Milan fa all-in contro il Paris Saint-Germain per uscire dalla crisi: Pioli cerca gol e vittoria in Champions, con un occhio a Borussia-Newcastle

La 4a giornata della fase a gironi di Champions League mette nuovamente di fronte Milan e PSG, protagoniste nel gruppo F della massima competizione continentale. Stefano Pioli per uscire dalla crisi, Luis Enrique per confermare quanto di buono fatto al Parc des Princes all’andata e chiudere il discorso qualificazione. Di seguito le ultimissime sulle formazioni e tutte le info utili per vedere Milan-PSG in diretta Tv e live in streaming online.

Dove vedere Milan-PSG in diretta tv e streaming

Milan-PSG, sfida attesissima dal popolo rossonero, si disputerà domani, martedì 7 novembre allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Il big match sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport HD, con pre partita dalle ore 20.00 con Federica Masolin e i suoi ospiti. Servizio streaming attivo su Sky Go per tutti gli abbonati, che avranno la possibilità di scaricare gratuitamente l’applicazione su iOS e Android, prima di effettuare il login e selezionare l’evento di riferimento.

Milan-PSG diretta Tv in chiaro su Canale 5. Buone notizie per i tifosi della squadra di Stefano Pioli che non dispongono dell’abbonamento a Sky. Come da accordi pattuiti ad inizio stagione, la gara è stata inserita nel palinsesto della Tv guidata da Pier Silvio Berlusconi: ampio pre gara subito dopo il TG5 e contributi post partita, con i gol di tutte le partite della serata di Champions League.

Diretta streaming gratis su Mediaset Play, raggiungibile tramite una semplice ricerca sul web e una rapida navigazione sul portale, andando nella sezione dedicata agli eventi in diretta. Per gli abbonati, c’è anche l’opzione Infinity+.

L’incontro sarà visibile live in streaming su NOW Tv, piattaforma streaming di proprietà di Sky che fornisce la possibilità di assistere ai migliori eventi sportivi ad un prezzo contenuto. Abbonamento mensile o annuale, con tre partite di Serie A, le tre competizioni europee e i motori, senza dimenticare Serie B e Lega Pro.

Partita: Milan-PSG

Data: martedì 7 novembre 2023

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Streaming: Sky Go, Now, Infinity+

Diretta radio su Rai Radio Uno dalle ore 20.30, con aggiornamenti in tempo reale su Milan-PSG, raccontata sui social dai canali ufficiali dei due club, con grafiche e contenuti esclusivi. Highlights disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il fischio finale.

Le condizioni di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze

In casa Milan inizia a svuotarsi anche l’infermeria a poche ore dal calcio d’inizio della super sfida con il Paris Saint-Germain. Archiviata la pessima prestazione di sabato scorso, contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, Pioli recupererà pedine importanti come Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, che hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e verranno convocati.

Due su tre saranno sicuramente titolari contro i francesi. L’obiettivo è trovare il primo gol in questa edizione della Champions League, ma soprattutto un successo che riaprirebbe il discorso qualificazione, con l’auspicio che non arrivino notizie negative da Dortmund, dove si confronteranno Borussia e Newcastle.

Le probabili formazioni di Milan-PSG

Sistemi di gioco speculari per Stefano Pioli e Luis Enrique, entrambi in campo con il classico 4-3-3. Messa da parte l’opzione del doppio centravanti, complice lo scarso rendimento di Jovic, l’ex trainer della Fiorentina si affiderà ai suoi titolarissimi in avanti, ritrovando Pulisic dal primo minuto, al fianco di Olivier Giroud e Rafa Leao.

In mediana, confermato Adli in cabina di regia, con Reijnders e Musah a completare il reparto, mentre la retroguardia sarà guidata ancora una volta dalla coppia Thiaw-Tomori. A destra capitan Calabria, a sinistra Theo Hernandez. In porta non si tocca Mike Maignan.

Sponda parigina, Gigio Donnarumma dovrà fronteggiare i fischi del pubblico di fede milanista, che non ha ancora digerito il suo addio. Hakimi e Lucas Hernandez spingeranno sulle corsie esterne, con l’intoccabile Mbappé ad affiancare Gonçalo Ramos e Dembelé in attacco.

Ecco le probabili formazioni di Milan-PSG:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.

(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

