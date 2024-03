Partite di oggi in Champions League: dove vedere Bayern-Lazio e Real Sociedad-PSG

Il programma delle prime quattrogare di ritorno degli ottavi: oggi sarà il turno della Lazio impegnata con il Bayern, in campo anche Real Sociedad-Psg

Si torna in campo per le prime gare degli ottavi di ritorno di Champions League, che decreteranno le quattro squadre che accederanno ai quarti. Si partirà oggi, martedì 5 marzo, con Bayern-Lazio e Real Sociedad-PSG. Domani sarà il turno del Manchester City e del Real Madrid, impegnate rispettivamente con Copenhagen e Lipsia. La prossima settimana sarà il turno dell’Inter e del Napoli.

Le partite di oggi martedì 5 marzo

Alle 21 si affroneranno Bayern e Lazio. La formazione biancoceleste tenterà di staccare il pass dei quarti di finale di Champions League, forte dell’1-0 conquistato all’andata grazie al rigore trasformato da Immobile sotto i riflettori dell’Olimpico. Non un buon periodo in campionato per gli uomini di Sarri, reduci da due ko consecutivi. La squadra di Tuchel, invece, arriva all’incontro dopo il 2-2 maturato in Bundesliga contro il Friburgo. La Lazio, in caso di vittoria, arriverebbe ai quarti di finale dopo 24 anni. D’altra parte, però, dovrà fare i conti con i bavaresi, imbattuti da 13 gare casalinghe in Champions.

Allo stesso orario sarà calcio d’inizio anche tra Real Sociedad e PSG, che si sfideranno al Reale Arena di San Sebastian. All’andata, i parigini si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Mbappè e Barcola. Momento delicato per la formazione di Alguacil ne LaLiga, reduce dalle sconfitte contro il Villareal e il Siviglia: a queste, si aggiunge anche l’eliminazione nella Copa del Rey per mano del Maiorca. Periodo opaco anche per i parigini, reduci in Ligue 1 da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Rennes e Monaco.

21:00 BAYERN-LAZIO (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+) 21:00 Real Sociedad-PSG (Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 6 marzo

All’Etihad Staidum si affronteranno Manchester City e Copenhagen. Nella gara d’andata, al Parken, la squadra di Guardiola si è imposta con il risultato di 1-3, grazie ai gol di De Bruyne, Silva e Foden. L’unica rete segnata dai padroni di casa porta la firma di Mattsson. Continua l’ottimo periodo di forma del City in Premier League, reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Manchester United. Battuta d’arresto, invece, per gli uomini di Neestrup in Superliga, usciti sconfitti nel match contro il Midtjylland.

Tutto aperto anche nella sfida tra Real Madrid e Lipsia, dopo la vittoria all’andata delle Merengues alla Red Bull Arena grazie al lampo di Brahim Diaz. La squadra di Rose è reduce dalla vittoria in Bundesliga contro il Bochum, mentre la formazione di Ancelotti arriva all’impegno in Champions dopo il pareggio per 2-2 contro il Valencia.

21:00 Manchester City-FC Copenhagen (Sky, NOW, Infinity+) 21:00 Real Madrid-Lipsia Amazon Prime Video

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.