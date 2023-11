Partite di oggi in Champions League: dove vedere Milan-PSG e Lazio-Feyenoord

Il programma completo del quarto turno della Champions League 2023-2024: oggi 7 novembre il primo round con in campo Milan e Lazio, domani 8 novembre tocca a Napoli e Inter

Si torna in campo per la quarta giornata di Champions League. La competizione inizia a entrare nel vivo e da questo momento diventa vietato sbagliare per chiunque. Nella prima giornata del quarto turno in campo scenderanno il Milan di Stefano Pioli che prova a scacciare i venti di crisi ospitando il temibilissimo PSG, mentre la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Feyenoord all’Olimpico.

Le partite di oggi martedì 7 novembre

Momento cruciale per il Milan di Stefano Pioli che oggi ospita il PSG nella seconda sfida con i transalpini. Dopo la sconfitta nella gara d’andata diventa cruciale conquistare almeno un risultato positivo per provare l’inseguimento e il passaggio al turno successivo.

Scende in campo anche la Lazio di Maurizio Sarri reduce da un paio di risultati non proprio convincenti in Italia e in Europa. Non ci sono altre possibilità che la vittoria nel match in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico contro il Feyenoord.

Di grande interesse anche la sfida tra Borussia-Dortmund e Newcastle nel gruppo del Milan, quello che tutti gli analisti hanno ribattezzato il “girone della morte”.

18.45 Borussia Dortmund-Newcastle (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Shakhtar-Barcellona (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Atletico Madrid-Celtic (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 LAZIO-FEYENOORD (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 MILAN-PSG (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Manchester City-Young Boys (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Stella Rossa-Lipsia (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Porto-Royal Antwerp (Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 8 novembre

A dare il via al secondo “turno” di partite della quarta giornata di Champions League sarà il Napoli di Rudi Garcia. La formazione azzurra, in Europa, è reduce dalla vittoria in trasferta di misura sul campo dell’Union Berlino e ora arriva il “re-match” allo stadio Maradona. In palio tre punti fondamentali per il Napoli che in caso di vittoria metterebbe al sicuro una porzione importante di qualificazione al turno successivo.

Cerca punti qualificazione anche l’Inter, i nerazzurri sono al primo posto del girone insieme alla Real Sociedad a quota 7 punti e domani sfidano il Salisburgo in trasferta. La formazione austriaca si è dimostrata avversario piuttosto ostico ma la squadra di Simone Inzaghi in questo momento sembra viaggiare spedita, travolgendo tutti quelli che provano a mettersi lungo il suo percorso.

Tra i match a cui prestare un occhio di riguardo spicca senza dubbio la gara tra Arsenal e Siviglia. Gli inglesi sono al comando del girone con 6 punti in tre partite, gli spagnoli hanno iniziato piuttosto male la competizione con soli due pareggi e ora cercano punti per provare ad assaporare la gioia del passaggio del turno nella massima competizione continentale.

18.45 NAPOLI-UNION BERLINO (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Real Sociedad-Benfica (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Copenaghen-Manchester (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 SALISBURGO-INTER Amazon Prime Video 21.00 Bayern Monaco-Galatasary (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Arsenal-Siviglia (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 PSV-Lens (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Real Madrid-Braga (Sky, NOW, Infinity+)

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.