Champions League, Pioli: "Col Borussia è la partita della svolta"

"A Dortmund hanno il muro giallo, ma noi abbiamo San Siro"

27-11-2023 18:04

“Giochiamo una partita molto importante, da svolta per quanto riguarda il girone. Sappiamo cosa abbiamo fatto contro il Psg e sappiamo che anche il Borussia ha molta qualità. Sappiamo cosa dobbiamo dare per 95 minuti”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Dico solo una cosa: noi conoscevamo il Muro Giallo, ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Sono sicuro che ci aiuteranno anche domani sera i tifosi”, ha aggiunto.