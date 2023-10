Champions League, quanti big-match: riflettori su Newcastle-Psg e Porto-Barcellona

Il mercoledì di Champions League si annuncia spettacolare: il Manchester City è di scena a Lipsia, il Barcellona rischia col Porto. Esame d'inglese per il Psg: c'è il Newcastle

03-10-2023 11:38

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Occhi puntati sul mercoledì di Champions League, che regalerà sfide da vivere tutte d’un fiato. Il Milan guarderà con interesse alla partita tra Newcastle e Psg, la Lazio a quella tra Atletico Madrid e Feyenoord. I tedeschi del Lipsia ospitano i campioni in carica del Manchester City, mentre il Barcellona fa visita al Porto.

Gruppo E: ostacolo Feyenoord per l’Atletico Madrid

I campioni d’Olanda si presentano al Civitas Metropolitano da capolista del Gruppo E. Il Feyenoord ha infatti vinto e convinto col Celtic, avversaria della Lazio, mentre i colchoneros si sono fatti acciuffare all’Olimpico dal clamoroso gol di Provedel all’ultimo respiro. Il Cholo Simeone si affida a Morata, in lista di sbarco in estate e ora tra i più in forma, e Griezmann per conquistare l’intera posta in palio.

Gruppo F: c’è il Newcastle per il Psg di Mbappé

Il Milan, inserito in un girone di ferro, è di scena in Germania dove dovrà vedersela col Borussia Dortmund. Il Paris Saint Germain, che all’esordio ha sconfitto 2-0 i gialloneri, vola invece in Inghilterra per misurarsi col Newcastle. Luis Enrique punta al blitz con un tridente formato da Dembelé, Kolo Muani e ovviamente Mbappé. Non sarà una passeggiata al St James’ Park: dopo un avvio di stagione complicato, i Magpies sono in ripresa: le tre vittorie di fila in Premier League hanno restituito fiducia e morale a Tonali e compagni.

Gruppo G: big match tra Lipsia e Manchester City

I fenomeni allenati da Pep Guardiola, reduci dal successo al debutto per 3-1 contro la Stella Rossa, si recano a Lipsia dopo aver perso la prima partita in campionato contro il Wolverhampton (2-1). Haaland cerca i primi gol in questa edizione della Champions League, ma guai a sottovalutare i padroni di casa, che hanno fermato il Bayern Monaco sul 2-2 in Bundesliga dopo averli già battuti 3-0 nella Supercoppa di Germania. In palio la vetta del girone. L’altro match, tra Stella Rossa e Young Boys, sarà probabilmente decisivo in chiave terzo posto.

Gruppo H: trasferta in Portogallo per il Barcellona

Nella prima giornata della fase a gironi il Barcellona ha rifilato una pesante manita ai belgi dell’Anversa con doppietta di un ritrovato Joao Felix. Anche il Porto ha esordito con un successo grazie al 3-1 rifilato allo Shakhtar Donetsk. I blaugrana troveranno un clima infuocato allo stadio do Dragão: Sergio Conceição spera nell’impresa, ma Xavi vuole chiudere quanto prima il discorso qualificazione. In coda scontro diretto tra Anversa e Shakhtar.