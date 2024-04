Champions League, le gare di oggi: dove vedere Borussia Dortmund-A.Madrid e Barcellona-Psg

Il programma delle gare di ritorno dei quarti di finale: ecco dove vederle in diretta tv e streaming

Si entra nel vivo della Champions League, con il ritorno dei quarti di finale che sancirà le quattro semifinaliste. Testa alle prime due sfide, in programma oggi, martedì 16 aprile: il Barcellona ospiterà allo Stadio Olimpico il PSG, mentre l’Atletico Madrid volerà al Signal Iduna Park di Dortmund. Domani, invece, riflettori puntati su Bayern–Arsenal e Manchester City-Real Madrid.

Le partite di oggi martedì 16 aprile

Tutto pronto per il secondo atto tra Barcellona e PSG, che ripartiranno dal 2-3 a favore dei blaugrana. All’andata, al “Parco dei Principi”, la squadra di Xavi ha portato a casa un bel vantaggio in un match al cardiopalma. Rafinha ha aperto i conti, ma nella ripresa è arrivata la reazione dei francesi con i gol di Dembele e Vitinha. Ancora Rafinha ha ritrovato la rete del momentaneo pareggio, prima del colpo di testa decisivo di Christensen. La vincente incontrerà una tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Tra Dortmund e Atletico si riparte dal 2-1 maturato al “Metropolitano”. La squadra di Simeone si è aggiudicata la gara d’andata con le reti di De Paul e Samuel Lino, quest’ultimo squalificato al ritorno. Nel finale della sfida, i tedeschi sono riusciti ad accorciare le distanze con Haller, prima di sfiorare il pareggio con le traverse di Gittens e Brandt. La vincente affronterà una tra Barcellona e PSG.

21:00 Barcellona-PSG Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport, Canale 5 21:00 Dortmund-Atletico Madrid Sky Sport Arena, Sky Sport

Le partite di domani mercoledì 17 aprile

Tutto completamente aperto tra Bayern e Arsenal dopo il 2-2 maturato all’Emirates Stadium di Londra. All’andata, la gara è stata sbloccata dal sinistro vincente di Saka, ma Gnabry è riuscito a ristabilire la parità. Il rigore procurato da Sanè ha permesso a Kane di ribaltarla, ma nella ripresa Trossard l’ha ripresa con il gol su assist di Gabriel Jesus. Chi avrà la meglio incontrerà la vincente della sfida tra Manchester City e Real Madrid.

Gara d’andata spettacolare tra Real Madrid e Manchester City, terminata con il risultato di 3-3 e tenendo tutto aperto per la sfida di ritorno all’Etihad. Al “Bernabeu” è subito passata in vantaggio la formazione di Guardiola con il gol di Silva, ma il Real è riuscita a ribaltarla con l’autogol di Ruben Dias e il gol di Rodrygo. Nel secondo tempo, il City prima ha pareggiato e poi ribaltato la gara con le reti di Foden e Gvardiol da fuori area. Le merengues, però, non hanno mollato fino al triplice fischio trovando il pari con Valverde. La vincente affronterà una tra Arsenal e Bayern Monaco.

21:00 Bayern-Arsenal Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 21:00 Manchester City-Real Madrid Amazon Prime Video

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.