Champions League, Real Madrid-Atalanta: probabili formazioni

Tutto pronto, allo stadio Alfredo Di Stefano, a Valdebebas, per la gara di ritorno, valida per gli ottavi di finale di Champions League, tra Real Madrid e Atalanta. Si riparte dall’1-0 a favore dei blancos, conquistato in quel di Bergamo (con tante polemiche).

Zidane rimette Benzema al centro dell’attacco. Gasperini, per provare a mettere a segno un’impresa storica, si affida, in attacco, al duo colombiano formato da Zapata e Muriel. Un dato preoccupa i bergamaschi: il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 sfide giocate contro squadre italiane. Servirà un miracolo alla Dea.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Rodrygo, Benzema. All. Zidane

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

OMNISPORT | 16-03-2021 08:42