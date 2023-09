Champions League, Sarri: "Goal di Provedel è un atto di giustizia. Punto meritatissimo"

"Noi siamo una squadra che può competere a livello alto in Europa"

20-09-2023 15:23

“Il goal di Provedel è un episodio fortunato perché lo ha fatto il portiere, ma è un atto di giustizia. Abbiamo fatto il primo tempo molto meglio di loro, ma siamo finiti sotto. Potevamo demoralizzarci ed invece siamo rimasti dentro. Un punto meritatissimo con una buona prestazione”. Così l’allenatore della SS Lazio, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa postpartita disputata all’Olimpico tra la sua squadra e l’Atletico Madrid di Simeone, valida per la prima giornata del girone. “La manovra della nostra squadra è lenta perché il terreno dell’Olimpico è in una condizione disastrosa e ci costringe a tre tocchi sempre – ha continuato -. Stiamo dimostrando di poter giocare alla pari anche ad alto livello europeo”. Mentre su Luis Alberto ha detto: “il livello alto e di maturità il giocatore lo ha raggiunto già dalla scorsa stagione, dopo i Mondiali. E’ un giocatore importantissimo per noi e ha le caratteristiche del leader”.