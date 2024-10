Champions le gare di oggi: Borussia Dortmund-Celtic e Barcellona-Young Boys i big-match, orari e dove vedere tutte le partita in tv

Arriva la seconda giornata della massima competizione europea: Inter e Milan affronteranno rispettivamente Stella Rossa e Leverkusen

La Champions League 2024/25 torna con la seconda giornata. Oggi, martedì 1 ottobre, sono in programma nove partite, mentre altre nove si disputeranno domani. La massima competizione europea promette spettacolo, con le cinque italiane pronte a scendere in campo: l’Inter affrontà a San Siro la Stella Rossa, mentre il Milan sarà impegnato a Leverkusen contro il Bayer. L’Atalanta affronterà lo Shakhtar, mentre il Bologna vola ad Anfield per la gara con il Liverpool. Trasferta anche per la Juventus di Motta, impegnata con il Lipsia.

Champions League 2024/25, le gare di oggi, martedì 1 ottobre

Partita Orario Diretta tv Salisburgo-Brest 18:45 Sky Sport 255, Stoccarda-Sparta Praga 18:45 Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 Arsenal-PSG 21:00 Sky Sport 254 Barcellona-Young Boys 21:00 Sky Sport 256 Dortmund-Celtic 21:00 Sky Sport 257 Inter-Stella Rossa 21:00 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Leverkusen-Milan 21:00 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 PSV-Sporting 21:00 Sky Sport 258 Slovan Bratislava-Manchester City 21:00 Sky Sport 255

Champions League 2024/25, le gare di domani, mercoledì 2 ottobre

Partita Orario Diretta tv Girona-Feyenoord 18:45 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 Shakhtar-Atalanta 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Aston Villa-Bayern 21:00 Sky Sport 254 Benfica-Atletico Madrid 21:00 Sky Sport 255 Dinamo Zagabria-Monaco 21:00 Sky Sport 256 Lilla-Real Madrid 21:00 TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 Liverpool-Bologna 21:00 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 RB Lipsia-Juventus 21:00 Amazon Prime Video Sturm Graz-Club Brugge 21:00 Sky Sport 257

Champions, i big-match di oggi, martedì 1 ottobre

Dopo lo 0-0 contro il Manchester City nella gara d’esordio in Champions League, l’Inter si appresta ad affrontare la Stella Rossa. Archiviato il malumore per la sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri hanno ritrovato fiducia grazie alla vittoria in Serie A contro l’Udinese, un’iniezione di energia in vista della sfida odierna contro la formazione serba.

Partita importante anche per il Milan di Fonseca, che scenderà in campo a Leverkusen contro il Bayer. I rossoneri affrontano questa sfida con uno spirito diverso rispetto alla prima giornata di Champions, dove sono stati battuti 1-3 dal Liverpool, forti di due vittorie consecutive in campionato contro l’Inter e il Lecce.

I big match continuano. All’Emirates Stadium, l’Arsenal sfiderà il PSG: i Gunners arrivano dal pareggio a Bergamo contro l’Atalanta nel debutto nella massima competizione, mentre i parigini sono reduci da un sofferto successo contro il Girona. Il Barcellona, invece, non può permettersi passi falsi contro lo Young Boys, cercando di riscattarsi dopo la sorprendente sconfitta contro il Monaco.

Al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund ospiterà il Celtic, mentre il Manchester City sarà impegnato in trasferta contro lo Slovan Bratislava.

Champions, i big-match di domani, mercoledì 2 ottobre

Torna in campo per la Champions anche l’Atalanta, che affronterà lo Shakhtar. Entrambe le squadre arrivano alla seconda giornata dopo lo 0-0 al debutto, rispettivamente contro Arsenal e Bologna. Proprio i felsinei saranno impegnati nella difficile trasferta di Liverpool, dove i Reds, all’esordio, hanno vinto per 1-3 contro il Milan.

Sarà il turno anche della Juventus di Thiago Motta, reduce dal successo contro il PSV nella prima giornata e da un’altra vittoria in campionato contro il Genoa. I bianconeri affronteranno in trasferta il Lipsia.

Riflettori puntati anche su Aston Villa-Bayern, Benfica-Atletico Madrid e Lille-Real Madrid.

Champions, dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Delle 203 partite totali della Champions League 2024/25, 185 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky, mentre le restanti 18 saranno un’esclusiva di Amazon Prime Video, che detiene i diritti della migliore gara del mercoledì. Per seguire la seconda giornata della competizione, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky, che permette di accedere anche allo streaming diretto tramite le app Sky Go e Now. Inoltre, Sky ha deciso di trasmettere almeno una partita a settimana in TV gratuitamente su TV8, ma non riguarderà squadre italiane. La partita di questo turno sarà quella tra Lille e Real Madrid.