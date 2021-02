Champions League: Siviglia-Borussia D, probabili formazioni

Partita molto interessante quella in programma quest’oggi tra il Borussia Dortmund di Terzic e il Siviglia di Lopetegui.

Le due squadre arrivano alla sfida di stasera con stati di forma completamente differenti. I padroni di casa sono reduci da un’impressionante serie di risultati in campionato, con ben 5 vittorie consecutive (9 se contiamo pure la Coppa del Re) si sono portati in piena lotta per il titolo e ad un solo punto dal Barcellona terzo. Dall’altra parte la squadra di Terzic continua a non vincere: 3 sconfitte nelle ultime cinque gare, turno di coppa passato faticosamente contro il modesto Paderborn, e un altro KO evitato in extremis nell’ultimo turno.

Mister Lopetegui ritrova Jesus Navas, che si è ristabilito dal problema all’anca. Assenti invece Ocampos e Acuña. Per quanto riguarda gli ospiti, tornano Meunier, Zagadou e Hazard, mentre è ancora fuori Buerki. Arriverà in mattinata Delaney a cui è stato concesso di stare più tempo con la moglie che sta per partorire.

PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Vidal, Kounde, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitić; Suso, En-Nesyri, Gómez. Allenatore: Julen Lopetegui.

BORUSSIA DORTMUND (4-1-3-2): Hitz; Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Reyna, Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Edin Terzic.

OMNISPORT | 17-02-2021 09:35