Champions League: spicca Benfica-Monaco, programma e orari gare di oggi dei playoff

Tutti a caccia degli ottavi: rossoneri e bergamaschi chiamati a vincere con due gol di scarto, la Juve riparte dal 2-1 dell'andata. Il programma

Ultimi novanta minuti per definire il tabellone degli ottavi di Champions League 2024/25. Spazio alle gare di ritorno dei playoff della competizione europea: il Milan ospita il Feyenoord a San Siro, l’Atalanta apre le porte del Gewiss Stadium al Club Brugge. Domani, la Juve di Thiago Motta vola a Eindhoven, al Philips Stadion, per la sfida contro il PSV. Riflettori puntati su Real Madrid-Manchester City. Di seguito, il programma completo delle sfide.

Playoff Champions League, le gare di oggi, martedì 18 febbraio

Missione rimonta per il Milan di Conceicao. I rossoneri, dopo l’1-0 subito all’andata, sono chiamati all’impresa davanti al proprio pubblico contro il Feyenoord. Per staccare il pass per gli ottavi di Champions League, il Milan deve vincere con almeno due gol di scarto. In caso di successo con una sola rete di margine, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Situazione analoga per l’Atalanta, uscita sconfitta per 2-1 nella gara d’andata contro il Club Brugge. Anche per i bergamaschi vale la stessa regola: con un gol di scarto si va all’extra-time, mentre con due reti di vantaggio arriverà la qualificazione.

Più vicina agli ottavi, invece, la strada per il Bayern Monaco, forte del successo esterno sul Celtic grazie ai gol di Olise e Kane, a cui ha risposto nel finale Maeda. Ai bavaresi basta un pareggio per avanzare, mentre una vittoria di misura del Celtic porterebbe ai tempi supplementari.

Calcoli chiari anche per Benfica-Monaco. I lusitani partono dal vantaggio conquistato all’andata grazie alla rete di Pavlidis. I monegaschi, per ribaltare il risultato e passare il turno, sono chiamati a vincere con almeno due gol di scarto.

Milan-Feyenoord ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K Sky Sport 253, Sky Go, NOW Atalanta-Club Brugge ore 21:00 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW Bayern-Celtic ore 21:00 Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW Benfica-Monaco ore 21:00 Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Playoff Champions League, le gare di domani, mercoledì 18 febbraio

Ottavi di finale in cassaforte per il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno dominato a Lisbona, travolgendo lo Sporting con le firme di Guirassy, Gross e Adeyemi. Con un vantaggio così netto, ai portoghesi servirà un’impresa: solo una vittoria con quattro gol di scarto garantirebbe la qualificazione.

Situazione simile per il PSG, che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno battendo il Brest all’andata grazie alla doppietta di Dembelé e al sigillo di Vitinha.

La Juventus di Thiago Motta, invece, affronterà il PSV al Philips Stadion. I bianconeri ripartono dal 2-1 dell’andata e sono reduci dall’importante vittoria in campionato contro l’Inter. Per staccare il pass per gli ottavi, la Vecchia Signora può vincere o pareggiare, ma una sconfitta con due gol di scarto li eliminerebbe dalla competizione.

Tra le sfide più attese spicca Real Madrid-Manchester City. All’andata i Blancos hanno avuto la meglio per 3-2, ma i giochi restano apertissimi. Agli inglesi serve una vittoria per continuare a sognare la qualificazione: se il successo sarà di misura, si andrà ai tempi supplementari.

Dortmud-Sporting ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Go, NOW PSG-Brest ore 21:00 Sky Sport 253, Sky Go, NOW PSV-Juventus ore 21:00 Amazon Prime Video Real Madrid-Manchester City ore 21:00 Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252, TV8, Sky Go, NOW

Champions League, dove vedere le gare di ritorno dei playoff

Tutte le sfide di Champions League saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW fai qui il tuo abbonamento a Now

fatta eccezione per la gara PSV-Juventus, che sarà visibile esclusivamente su Amazon Prime Video. Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Su TV8, invece, sarà possibile seguire la sfida tra Real Madrid e Manchester City.