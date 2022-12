Champions League Women: Arsenal – Juventus, le probabili formazioni

07-12-2022 09:10

Dopo la vittoria in serie A con l’Inter, si torna a parlare di Champions League per la Juventus che affronta l’Arsenal di coach Eidevall.

Le gunners sono prime nel raggruppamento C ma due settimane fa a Torino non sono riuscite ad andare oltre un pareggio per 1-1, merito di una prova bianconera solida e coraggiosa. Sarà difficile per Girelli & co ripetersi ma l’obiettivo di provarci senza timori è essenziale: la Juve infatti deve tenersi stretto il secondo posto se vuole ottenere il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

La gara andrà in scena questa sera, mercoledi 7 dicembre, alle ore 21.

Ecco le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Zinsberger; McCabe, Catley, Wubben-Moy, Wienroither; Walti, Nobbs, Maanum; Foord, Miedema, Blackstenius. All.: Eidevall.

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All: Montemurro.