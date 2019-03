Champions, Real Madrid umiliato ed eliminato

Notte da incubo per il Real Madrid, che dopo aver vinto tre Champions League di fila, esce agli ottavi di finale per mano dell’Ajax, che esce dal Bernabeu con un 4-1 storico, dopo la sconfitta in Olanda per 2-1.

Il Real Madrid approccia bene la gara riversandosi subito nella metà campo dell’Ajax e colpisce una traversa con Varane sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gol sfiorato da una parte e rete realizzata dall’altra: primo affondo letale dei lancieri che sfruttano una palla persa da Kroos a centrocampo, Ziyech si lancia verso l’area di rigore, serve Tadic che dal fondo mette in mezzo ancora per Ziyech che di piatto batte Courtois.

Vantaggio che ghiaccia il Bernabeu e la squadra di Solari che al 19esimo subisce la seconda rete: Tadic, ispiratissimo, mette Neres davanti a Coutois, l’attaccante dei lancieri salta il portiere e deposita in rete.

L’allenatore dei Blancos perde nel giro di pochi minuti per infortunio Lucas Vazquez e Vinicius, che escono entrambi in lacrime, e inserisce Bale, sommerso dai fischi dei suoi stessi tifosi, e Asensio.

Che sia una notte da dimenticare per gli spagnoli lo sottolinea il palo colpito da Bale, bravo a trovare lo spazio per concludere in porta, ma sfortunato con la palla che colpisce il legno a Onana battuto.

Nella ripresa l’Ajax sfrutta la voglia del Real di cercare il gol che sarebbe valso i supplementari e sfiora il tris, ma trova sulla propria strada Courtois.

Dall’altra parte Benzema si mette in proprio e dopo un’azione personale da posizione angolata tenta la conclusione che esce di una spanna alla sinistra di Onana.

Al 62esimo Tadic firma il 3-0: Mazraoui recupera palla a centrocampo, van de Beek serve Tadic che di sinistro insacca sotto la traversa.

Momento di suspence per il check del VAR che controlla se la sfera fosse uscita sull’intervento di Mazraoui a inizio azione. Dopo 3 minuti il gol viene convalidato.

Il Real tira fuori l’orgoglio e accorcia le distanze con Asensio. Il Bernabeu adesso ci crede visto che con due altre reti il team di Solari passerebbe ai quarti.

L’illusione dura due minuti perchè Schone si inventa un eurogol da calcio piazzato dalla sinistra disegnando una traiettoria che supera Courtois e si infila sotto la traversa.

Nei minuti di recupero, per non farsi mancare nulla, Nacho dice qualche parolina di troppo all'arbitro e viene espulso.

Finisce così un'era con il Real Madrid che esce agli ottavi di finale di Champions League dopo averne vinte tre consecutivamente.

In estate si preannuncia una rivoluzione in casa delle Merengues, che in panchina potrebbero avere nella prossima stagione uno fra Allegri e Mourinho.

