Ancora Napoli-Barcellona in Europa: tifosi azzurri tra ricordi, speranza e ironia sui social

L’accoppiamento con i blaugrana spinge i supporter partenopei a ricordare i precedenti del 2020 e del 2022, oltre all’unica gara di Mazzarri in Catalogna in un celebre trofeo Gamper

18-12-2023 13:57

Barcellona, ancora tu? Negli ottavi di Champions League il Napoli affronterà i catalani, che lo eliminarono allo stesso turno nel 2020 e poi dall’Europa League nel 2022: sfide che i tifosi azzurri non hanno dimenticato e che ora sperano di vendicare. Tra speranza e ironia, i commenti dei supporter partenopei pescano però anche ricordi più lontani legati a Walter Mazzarri.

Champions, i precedenti del Napoli contro il Barcellona

Quella degli ottavi di finale della Champions League 2023/24 sarà la terza sfida europea tra il Napoli e il Barcellona delle ultime 5 stagioni: gli azzurri furono eliminati proprio agli ottavi nel 2020 – 1-1 il risultato a Napoli, seguito dal 3-1 al Camp Nou sei mesi dopo, a causa della pandemia di Coronavirus – e poi ai sedicesimi di Europa League 2022 (1-1 al Maradona, 4-2 a Barcellona). È naturale, dunque, che nel commentare l’esito del sorteggio di oggi i tifosi azzurri abbiano richiamato i ricordi di quelle sfide.

Champions, i tifosi del Napoli e la rivincita sul Barcellona

Molti i tifosi del Napoli che chiedono alla squadra di Walter Mazzarri di vendicare le sconfitte subite dal Barcellona in passato. “Andiamoci a prendere la rivincita col Barcellona”, scrive Fonz su X. “La questione è semplice: il Barcellona ci ha sempre buttato fuori negli ultimi anni. Per la legge dei grandi numeri quindi…”, aggiunge Barbara con un pizzico di scaramanzia. E a proposito di scaramanzia, con un po’ di humour nero Rossella collega a quei precedenti alcuni eventi nefasti: “Cosa è successo le ultime 2 volte che Napoli e Barcellona si sono sfidate a febbraio: nel 2020 pandemia; nel 2022 scoppio della guerra in Ucraina… Buon proseguimento di giornata”.

Champions, tifosi del Napoli divisi sulla forza del Barça

Entrando nel merito del confronto, molti tifosi del Napoli temono ovviamente la sfida con un top club mondiale come il Barcellona. “Sta faticando nella Liga, ma non dovete assolutamente confondere il campionato con la Champions – scrive Gigi su X -. Il Barcellona non sta vivendo la sua miglior stagione, ma in Europa la musica cambia. Saranno sicuramente due grandi partite”. “Pure in Champions fuori casa i Barça ha perso con Anversa e Shakhtar: per me sarà tutto sommato alla pari”, commenta fiducioso Pier Francesco.

Napoli, il precedente di Mazzarri a Barcellona

Infine c’è chi tira in ballo Walter Mazzarri, ricordando l’unico precedente del tecnico toscano a Barcellona, in un’amichevole pre-campionato. “22 agosto 2011, Trofeo Gamper, Barcellona-Napoli 5-0, ma memorabile gol annullato a Cavani sullo 0-0”, scrive Giuseppe. Altri, con ironia, ricordano invece il tratto in comune tra il tecnico del Napoli e Xavi, allenatore del Barça: “Barcellona-Napoli è una sfida affascinante. Xavi e Mazzarri hanno due filosofie di pianto molto diverse tra loro”, scherza Marcus.