Champions, Sneijder e il risultato di Inter-City: “Per me si andrà ai rigori”

09-06-2023 15:54

L’ex giocatore dell’Inter, nonché eroe del Triplete, Wesley Sneijder, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo Tuttosport. Il tema centrale dell’intervista è stato sicuramente incentrato sulla prossima gara dei nerazzurri.

Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore olandese: “La partita terminerà in pareggio, penso 1-1. Per me si andrà ai rigori. I nerazzurri poi avranno la meglio sui rivali e vinceranno la Champions. Non vedremo un’Inter che andrà all’attacco, i nerazzurri sono una squadra molto organizzata. Sarà il City che partirà attaccando. Vedremo quello che succederà e se il primo tempo terminerà 0-0, poi ovviamente ci saranno plurime possibilità”.

Conclude poi Sneijder: “Il Manchester City ha davvero ora la possibilità di vincere la coppa, è chiaro. Ma spero non ce la faccia, perché ovviamente io tifo Inter” riporta Tuttomercatoweb.