Champions, sorteggio quarti 2021-2022: gli accoppiamenti e le date

18-03-2022 12:56

L’eliminazione delle italiane dalla Champions League non spegne l’attenzione per le squadre che si contenderanno il più ambito titolo continentale: a Nyon a partire dalle 12 sono stati sorteggiati i quarti di finale. A questo punto della stagione, con l’uscita di scena della Juventus ad opera del Villarreal in una partita a tratti grottesca che ha evidenziato i limiti delle big di Serie A in Europa, ecco che questi accoppiamenti premiano un calcio dai caratteri forti.

I quarti di finale di Champions League si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile (i match di andata) e tra il 12 e il 13 aprile (i match di ritorno). Le semifinali si giocheranno con l’andata il 26 e 27 aprile; e il ritorno il 3 e 4 maggio.

Champions: squadre qualificate ai quarti

Liverpool

Villarreal

Manchester City

Chelsea

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Benfica

Sorteggio Champions: gli accoppiamenti

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Monaco

Benfica-Liverpool

Le semifinali di Champions League

Manchester City-Atletico Madrid vs Chelsea-Real Madrid

Benfica-Liverpool vs Villarreal-Bayern Monaco

Alla luce dei recenti avvenimenti in Ucraina, la decisione di spostare la finale da San Pietroburgo ha avuto ripercussioni sul calendario. I match di andata si giocheranno il 5-6 aprile, mentre il ritorno è fissato per il 12-13. Le semifinali, invece, il 26-27 aprile e il ritorno il 3-4 maggio. La finalissima si giocherà, per volere della Uefa, a Parigi il 28 maggio.

